Römerschiff in Hafen angelangt : Laurons’ erste Fahrt ist eine stürmische (Fotos)

Trier Kurz nachdem das Schiff am Abend in Richtung Hafen gestartet ist, setzt der Sturm ein. Dennoch ist das Schiff schneller als erwartet.

Die ersten Räder des Schwertransportes haben sich kaum in Bewegung gesetzt, da fing es auch an zu schütten und zu stürmen. Ohne Probleme ist das Schiff an Filsch und Irsch vorbei Richtung Olewig und Innenstadt gerollt. Viel früher als ursprünglich geplant, kam es schließlich gegen 1 Uhr am Bauhof des Wasser- und Schifffahrtamtes an.