Bilder sagen mehr : Villa Rustica in Bollendorf

Der Aufgang zum Schutzbau der Bollendorfer „Villa rustica“, der die Überreste des römischen Erbes vor Witterungseinflüssen schützt. Foto: Hoeser Rudolf

Bollendorf und Umgebung ist reich an steinzeitlichen Funden und war bereits in der jüngeren Bronzezeit stärker besiedelt. Auch die Römer waren hier. Davon zeugen die Reste der römischen Villa, die von der Wissenschaft in der Zeit von Anfang 2. bis frühes 5. Jahrhundert n. Chr. verortet werden. Wir stellen die Anlage vor.

Die römische Villa, auch „Villa rustica“ genannt, befindet sich am Osthang des Sauertals in Bollendorf oberhalb der Burg. Mit ihrer Größe von 26 Metern Breite und 23 Metern Tiefe ist sie ein typisches Beispiel für ein kleineres Bauernhaus der Römer. Die Villa fiel einem Brand, möglicherweise im Zusammenhang mit den Germaneneinfällen, zum Opfer. Da allerdings wenige Funde von diesem Ereignis zeugen, wird davon ausgegangen, dass die Bewohner ihre Besitztümer vorher in Sicherheit bringen konnten. Die auf einer planierten Fläche am Hang errichtete Villa bestand auf der zum Tal zugewandten Eingangsseite aus einer Säulenhalle (Portikus), die zwischen zwei Ecktürmen (Risalite) gelegen war.

Eine Freitreppe führte zum Hauseingang. Westlich der Säulenhalle wurde nachträglich ein Badebereich, bestehend aus einem Heißbaderaum (caldarium), einem Laubad (tepidarium) und einem Kaltbad (frigidarium), angebaut. Die Villa verfügte über eine Fußbodenheizung (hypokaustum), deren Überreste noch erkennbar sind. Es sind ebenfalls die Reste einer Wohnküche mit Herdstelle vorhanden. Nachdem im 5. Jhd. die Villa abgebrannt war und geplündert wurde, nutzen die Bollendorfer die Villa als Steinbruch. Die zugehauenen Steine wurden für den Hausbau verwandt.

1997 wurde durch eine Initiative des Eifelvereins Bollendorf ein moderner Schutzbau über der Villa errichtet. Damit ist sichergestellt, dass die historische Anlage weitgehend vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Die gesamte Anlage ist für die Besucher frei zugänglich. Die Dokumentation der römischen Überreste gestattet es dem Interessierten, sich einen Überblick über das ehemalige Bauernhaus zu verschaffen. Ein Besuch, der auch bei schlechtem Novemberwetter ein trockenes Vergnügen garantiert und sich lohnt.

Im Innenraum werden die Mauerreste sichtbar. Der Besucher kann sich auf zwei Ebenen bewegen und hat so einen sehr guten Überblick. Der Innenraum wird auch für Veranstaltungen, wie Konzerte des Musikvereins, genutzt. Foto: Hoeser Rudolf

Der Keller Der aus gestampftem Lehm bestehende Fußboden und die dicken, nur durch Luftschächte unterbrochenen Mauern sorgten dafür, dass der Keller trocken und kühl blieb. Der Boden konnte teilweise mit Sand bedeckt sein, der zum Abstellen der Amphoren diente, in denen sich Wein, Öl und andere flüssige Vorräte befanden. Foto: Hoeser Rudolf

Die Küche Die Reste der eher kleinen Wohnküche mit Feuerstelle sind noch sehr gut erhalten. Trotz ihrer geringen Größe war sie für die damaligen Bedürfnisse offensichtlich ausreichend groß genug. Foto: Hoeser Rudolf

Gedenktafel des Eifelvereins Die Renovierung der Villa wurde vom Eifelverein Bollendorf initiiert. Die Gedenktafel zum 100-jährigen Bestehen des Eifelvereins im Jahr 1998 zeigt die Bollendorfer Erwerbszweige: den Stein (Steinmetz), das Eisen (Schmied und Eisengießerei), das Wasser (Fischfang in der Sauer) und den Wanderer (Tourismus). Foto: Hoeser Rudolf

Luxus auf römische Art Der Hausherr legte Wert auf Behaglichkeit auch an kalten Eifel-Tagen. Auf diesem Foto ist ein Teil der Heiztechnik im Badetrakt gut zu erkennen: Durch die hohlen Ziegel wurde Warmluft von der Feuerstelle durch die Wände geleitet. Das Resultat: eine Flächenheizung mit angenehmer Strahlungswärme. Foto: Hoeser Rudolf

Der Badetrakt An der Westseite der Halle ließ der Hausherr einen dreigliedrigen Badetrakt anbauen. Dieser umfasste im Norden den Heißbaderaum (caldarium), südlich anschließend das Laubad (tepidarium) und das Kaltbad (frigidarium) mit einer eingetieften Wanne (Foto). Die Feuerstelle lag in der Haupthalle. Foto: Hoeser Rudolf

Villa rustica bollendorf neu Foto: TV/Jakobs, Ralf