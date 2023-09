Ist der antike Kahn leistungsfähig? Leinen los! - Römisches Handelsschiff aus Trier soll Fahrt im Mittelmeer bestehen

Info

Archivbild Foto: klaus kimmling (kik)

(mc) Auf der Mosel ist auch ein weiteres Römerschiff unterwegs - und das schon seit 2007: Die Stella Noviomagi ist ein (motorisierter) Nachbau eines Frachtschiffes und verkehrt auf dem Fluss als Ausflugsschiff. Es ist einem Grabmal aus Neumagen-Dhron nachempfunden, welches ein römisches Transportschiff mit Weinfässern und Mannschaft darstellt (im Original im Rheinischen Landesmuseum in Trier zu bestaunen). Die rund 18 Meter lange Stella Noviomagi entstand im Rahmen der Konstantin-Ausstellung in Trier in Zusammenarbeit von Auszubildenden der Handwerkskammer Trier, Land, Ortsgemeinde Neumagen-Dhron und Römisch-Germanischem Zentralmuseum in Mainz (jetzt Leibniz-Zentrum für Archäologie). Nach einer Überholung ist es seit vorigem Jahr wieder im Dienst.