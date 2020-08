Straßenbauarbeiten : Rohrbruch! Zurmaiener Straße teilweise gesperrt

Foto: mc/TV/Miguel Castro

Trier (red) Wegen eines Rohrbruchs sind am heutigen Montag, 31. August, kurzfristig Bauarbeiten in der Zurmaiener Straße notwendig. Das haben die Stadtwerke Trier mitgeteilt. Damit die SWT den Schaden beheben können, müssen am Montagvormittag in der Zurmaiener Straße in beide Richtung eine Fahrspur gesperrt werden.

Die Sperrung befindet sich auf Höhe Hausnummer 91, gegenüber des Studierendenwohnheim Cusanushaus. Sie beginnt nach dem Berufsverkehr und dauert etwa eine Stunde.