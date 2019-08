Konzert : Musik von alten Männern in Trier

Foto: Rolf Mayer

Trier Unter dem Motto „So war´s, so isses und so bleibt´s“ macht Rolf Mayer heute um 18 Uhr im Café Mohrenkopf in Trier „Musik von alten Männern“ und singt Lieder und Chansons, Romantisches und Unromantisches von Wader, Waits und Kreisler, von Moustaki und Dylan sowie von Aznavour und Brel.

