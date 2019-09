Ich freue mich ... : Ich freue mich ...

Rolf Rockenfeller. Foto: Roland Morgen

„..., nach elf Jahren im ,Exil’ an der Ostsee in meine Herzensstadt Trier zurückgekehrt zu sein und auch den wunderbaren Weißhauswald wieder in meiner Nähe zu haben.“

