Unfallflucht : Rollerfahrer streift Polizisten und flüchtet

Schweich Die Polizei Schweich sucht einen Rollerfahrer, der am Sonntag gegen 20 Uhr in Schweich einen Unfall verursacht hat, dabei einen Polizeibeamten leicht verletzte und in Folge geflüchtet ist. Zu dem Unfall kam es in Schweich in der Corneliuspforte, Höhe Hausnummer 26a, wo der Unfallverursacher den Polizisten streifte und anschließend flüchtete und im Bereich der Hofgartenstraße seinen Helm abgeworfen hat.

Der gesuchte Unfallflüchtige ist laut Polizei ein Mann mittleren Alters und wird wie folgt beschrieben: untersetzte Statur, dunkler Hauttyp. Er trug dunkle Kleidung und war auf einem auffällig gelben Roller unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich augenscheinlich um ein älteres Modell. Beschädigungen dürften, wenn überhaupt, im Bereich der rechten Fahrzeugfront erkennbar sein.