Gastronomie in Trier Warum das Restaurant Romikulum monatelang geschlossen bleibt

Restaurant, Pizzeria, Eiscafé – das Romikulum in der Metternichstraße 33 bietet eine große Bandbreite an Speisen. Auch mit seiner Lage gleich neben dem Nells Ländchen punktet das Lokal. Doch wer jetzt einen Ausflug in die malerische Parklandschaft mit einer Einkehr im Romikulum abschließen möchte, schaut in die Röhre: „Unser Restaurant ist für Renovierungsarbeiten voraussichtlich drei Monate geschlossen“, heißt es auf einem Aushang an der verschlossenen Eingangstür. Selbst Stammgäste sind völlig überrascht. Offenbar ist das Lokal von relativ spontan zugemacht worden.