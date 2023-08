Trier Abbruch des „Rosa Blocks“ in Trier-West kommt voran

Umfangreiche Abbrucharbeiten laufen aktuell in Trier-West: Der „Rosa Block“, eines der städtischen Mietshäuser im Bereich der ehemaligen Gneisenaukaserne, ist jünsgt von einer Fachfirma abgerissen worden. Auf der freigeräumten Fläche sollen ein Quartiersparkplatz und ein Spielplatz entstehen. Für die Mieter des „Rosa Blocks“ wurden seitens der Stadt Trier zuvor Wohnungen in unmittelbarer Nähe in dem sanierten und umgebauten Gebäude im Pater-Loskyll-Weg geschaffen.