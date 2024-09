Limousin-Rind Warum ein Trierer Landwirt französische Rinder züchtet

Die Limousin-Rinder haben es Frank Scheurer angetan. Jeden Tag hat der Trierer Landwirt die rotbraunen Vierbeiner um sich und arbeitet mit ihnen. Der 52-Jährige führt den Rosenhof in Trier-Irsch und hat sich auf die Limousin-Zucht spezialisiert. Circa 40 Tiere hält Scheurer aktuell auf seinen Weideflächen rund um Trier-Irsch und Franzenheim. Doch was fasziniert ihn gerade an dieser Unterart des Rinds? „In erster Linie gefällt mir die Rasse und deren Eigenschaften einfach gut. Das ist in etwa so, wie wenn ich mir einen Hund kaufe, weil er mir gefällt“, erklärt der Familienvater.