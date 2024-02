Rosenmontagszug in Trier Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Rosenmontag in Trier

Getreu der kölschen Narrenweisheit „Jede Jeck is anders“ sind die Bedürfnisse und Vorlieben individuell. Wer auf Bad in der Menge steht, ist am besten zwischen Hauptmarkt und Porta aufgehoben. Dort knubbelt es sich erfahrungsgemäß am meisten. Deutlich „luftiger“ und entspannter ist es in der Saar- und ab der Paulinstraße.