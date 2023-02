Hilfsaktion : Rosenmontagszug Trier: Benefizaktion für Erdbebenopfer

Trier Rosenmontagszugteilnahme für eine gute Sache: Ein Gruppe von Karnevalsfreundinnen und -freunden bittet beim Trierer Umzug um Sachspenden für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

„Solidarität mit Syrien und Türkei – Sie brauchen alles – von Windeln bis Arznei!“. Klingt wie ein Gag frisch aus der Karnevalsbütt, hat aber einen ernsten Hintergrund. Es ist das Motto. mit dem engagierte Menschen um Dirk Löwe, Ortsvorsteher von Trier-Nord, am Rosenmontagszug (20. Februar, Start um 12.11 Uhr in St. Matthias) teilnehmen.

Ihre Idee: „Wir feiern Karneval, weil es endlich wieder geht, aber vergessen dabei nicht unser Glück und unseren Reichtum und geben etwas davon an andere ab.“ Ihre Mission: Sie bitten um Sachspenden: „Wir sammeln alles, was frierende obdachlose Menschen in der Türkei und Syrien gebrauchen können.“