Rosenmontagszug in Trier Wenn man(n) mal muss – Wildpinkeln ist kein Kavaliersdelikt

Es gibt Dinge, die stinken zum Himmel. Dabei muss es nicht einmal um große Geschäfte gehen. Auch beim Thema Wildpinkler wird der Geruchssinn penetriert. So sind in den sozialen Netzwerken nach dem Rosenmontagszug Klagen zu lesen über jene Zeitgenossen, die ihre Blasen ungeniert an Hauswänden und anderen Orten im öffentlichen Raum entleeren, weil es zur Toilette zu weit ist oder die Gebühr zu teuer.