Serie „Der beste Italiener Triers“ : „Schnitzel gehört nicht auf die Speisekarte eines Italieners“ - Warum sich das Rossini II in der Nagelstraße als Vorreiter in ganz Deutschland sieht

Dagmar Montalto (links) und Bertis Dright (rechts) in ihrem Restaurant Rossini II in der Nagelstraße Triers. Mit selbst gemachter Pasta und einem familiären Ambiente überzeugen sie ihre langjährigen Stammgäste. Foto: Moritz Huhn

Trier In unserer Reihe „Der beste Italiener Triers“ stellen wir die beliebtesten italienischen Restaurants der Stadt vor. Sie wurden von unseren Lesern nominiert. Wer zaubert in der Küche, und welche Spezialitäten zeichnen den Italiener aus? Diese Woche im Porträt: das Rossini II in der Nagelstraße.