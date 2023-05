Charity-Ride Benefiz-Aktion: Radeln für Kinder im afrikanischen Sambia

Hermeskeil/Trier · Der Rotary Club Trier-Hochwald will Kindern im afrikanischen Sambia helfen: Damit die pünktlich und schnell zu ihrem Unterricht kommen, will der Club ihnen Fahrräder finanzieren. Wer dabei helfen will, nimmt am 4. Juni, beim Charity Ride in Trier teil.

31.05.2023, 17:55 Uhr

Mit dem Fahrrad zur Schule: Was in Deutschland selbstverständlich ist, ist in Afrika der pure Luxus. Der Rotary Club Trier-Hochwald will nun mit einem Charity-Ride Fahrräder für afrikanische Kinder finanzieren. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer