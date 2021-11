Soziales : Ein Silberstreif, wenn die Not am größten ist

Trier Der Rotary Club Trier-Porta unterstützt Menschen, die sich in finanziell schwieriger Lage befinden.

Doch wie geht man an das Thema heran? Gerade weil viele Menschen sich still ihrem Schicksal ergeben haben, leben sie unter dem Radar. Wichtige Ansprechpartner für die Rotarier sind deshalb Sozialdienste und kirchliche Funktionsträger. Franz-Rudolf Junge ist einer davon. Als Diakon betreut er die Pfarreiengemeinschaft Heiligkreuz Trier, die auch den Stadtteil Mariahof umfasst. Besonders dort gebe es viele ältere Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien, sagt der Diakon. Wenn es gar zu eng würde, „dann kommen sie in ihrer Not auch damit zur Kirche.“ Junge betreut dieses Gebiet hauptberuflich im 24. Jahr, kennt die hier lebenden Menschen und weiß echte von vorgetäuschter Not zu unterscheiden. So wie im Fall der Mutter, die bei ihm vorstellig wurde. Ihre Waschmaschine war kaputt, eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Ein Leben ohne Waschmaschine? Bei mehreren Kindern unvorstellbar. Jedoch ließ die finanzielle Situation der Familie keinen Neukauf zu. Was tun?