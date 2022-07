Serien : Hartz und herzlich – Hinweise auf zweite Staffel aus Trier-West

Trier Die erste Staffel der RTL2-Serie „Hartz und herzlich“ aus Trier-West kam bei den Zuschauern nur mäßig an. Trotzdem gibt es Hinweise für neue Folgen von der Mosel. Was ein bekannter Trier-Song mit der Serie zu tun hat.

Die ersten drei Folgen der Serie „Hartz und herzlich“ mit Bewohnern aus Trier-West, Euren und Pallien sind kaum über die Matschscheibe geflimmert, da zeichnen sich bereits neue Drehs in Trier ab. Dabei waren die Einschaltquoten der Moselfolgen eher verhalten und auch im Netz hagelt es Kritik am Drehort Trier.

Niedrige Einschaltquoten und Ablehnung der Fans

Sucht RTL2 neue Protagonisten aus Trier-West?

„Von einer zweiten Staffel halte ich so viel oder so wenig wie von der ersten Staffel, solange RTL2 weiterhin falsche Aussagen über Trier-West macht“, sagt Borkam. „Dieser Sender löst kein einziges unserer Probleme und schafft nur noch neue dazu.“

Auch bekannte Gesichert wieder dabei

Das einige der bewährten Hartz und herzlich Teilnehmer auch bei einer neuen Staffel mit dabei wären, zeigen Kommentare eines Protagonisten auf Facebook. „Zweite Staffel sind wir bereits am drehen“, erklärt er dort stolz und erntet viel Zuspruch von seinen Fans. „Wir schämen uns für nix. Wir wissen dass unser Leben nicht perfekt ist und kein Leben ist perfekt“, heißt es weiter. Von RTL2 bestätigt, wurde seine Aussage noch nicht. Ob jedoch alle bisherigen Teilnehmer dabei sein werden, ist nach viel persönlicher Kritik und im Netz an den Protagonisten unwahrscheinlich.

Trierer Band in Abschiedsvideo zu hören

In einem abschließenden Video in den sozialen Medien kamen letztendlich auch die Protagonisten der Serie zu Wort und lobten in einem Zusammenschnitt die Arbeit mit RTL2. Im Hintergrund ist ein Song mit den Zeilen „Weil Du meine Heimat bist, lieb ich Dich, mein Trier“ zu hören. Dabei handelt es sich um den Song „Mein Trier“ der Trierer Band The Phoenix Exp. Sänger Lars Vegas bedankte sich auch prompt bei den Machern der Serie: „Ich bin immer noch gerührt, dass mein Song, meine Band, hier am Schluss gespielt wird. Danke RTL2.“