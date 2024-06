Ministerpräsidentin hört auf Nach dem Rücktritt von Malu Dreyer: Was denkt Trier?

Na gut, das ist jetzt schon ein bisschen dick aufgetragen, überzeichnet fast schon, dieses Sentimentale, also bitte! Gerade als der Regen an diesem ohnehin schon so tristen Mittwochvormittag einsetzt, da stellt der Herr mit der Gitarre in der Hand plötzlich Fragen. Und was für welche! Er stellt sie nicht, er singt, schmettert sie durch die Fleischstraße. Es sind Fragen mit Tiefgang, Fragen, die doch sowieso niemand beantworten kann. Schon gar nicht an solch einem Tag.