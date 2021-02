Contra-Kommentar : Das war der falsche Schritt

Sollte der von Thomas Schmitt angeführte Grund für seinen Rücktritt der einzige sein, dann ist seine Entscheidung zwar ehrenhaft – aber falsch.

Richtig ist, dass Glaubwürdigkeit in der Politik ein hohes Gut ist, und dass man sie gerade dort mitunter vergeblich sucht. Dass Thomas Schmitt Transparenz, klare Worte und Glaubwürdigkeit wichtig sind, hat er gerade zur Beginn der Corona-Pandemie bewiesen, als er – und nicht der Trierer Oberbürgermeister – in Videos und Beiträgen in den sozialen Medien immer wieder erklärte und aufklärte und so um Verständnis für die Maßnahmen und Einschnitte im Kampf gegen das Coronavirus warb.