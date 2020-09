Verein : Rund 300 Menschen demonstrieren für Fortbestehen des Exhauses

Rund 300 Menschen demonstrieren am 22. September 2020 vor dem Trierer Rathaus für den Erhalt des Jugend- und Kulturzentrums Exhaus. Foto: Christiane Wolff

Trier Fehler bei der Beantragung und Verwendung von Zuschussgeldern, Einnahmeausfälle durch die Schließung des baufälligen Stammhauses am Zurmaiener Ufer und dann auch noch Corona: Der Trierer Jugendkulturverein Exhaus ist insolvent und hat sich aufgelöst. Dafür, dass die pädagogische Arbeit und auch der Kulturbetrieb weitergeführt werden, haben am Dienstagabend vor dem Rathaus nach Schätzung von Polizei und Ordnungsamt rund 300 Menschen demonstriert.

„Es kann nicht sein, dass irreversible Entscheidungen getroffen werden, ohne dass der Stadtrat darüber berät“, erklärte Julian Theiß von der Linkspartei als Sprecher der Organisatoren der Demo vor der Sitzung des Stadtrats um 17 Uhr. „Wir wollen das Exhaus so wie es war in der Zurmaiener Straße erhalten. Darüber müssen wir diskutieren, es darf nicht sein, dass Trier diesen wichtigen Jugendkulturstandort verliert.“

Gerüchten, dass die Stadtverwaltung die Auflösung des Vereins aus eigenen Interessen vorangetrieben hat – etwa, um das alte Exzellenzhausgebäude am Moselufer gewinnbringend veräußern zu können – widersprach Wolf Buchmann von der grünen Stadtratsfraktion bei der Demo: „Es gibt keine Verschwörung der Stadt gegen das Exhaus“, betonte Buchmann. Die Auflösung des Vereins liege im Insolvenzverfahren begründet, das von einer unabhängigen Kanzlei geleitet wird. Nichtsdestotrotz sei es nun Aufgabe der Stadt, „die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute, die das Exhaus erhalten wollen, das auch ermöglicht wird“, sagte Buchmann.

Auch Annette Hoff vom Arbeitskreis Gewaltprävention, in dem der Exhaus-Verein Mitglied war, demonstrierte für den Erhalt des Jugendzentrums. Das Exhaus sei viel mehr als ein Konzertveranstalter. „Der Verein ist wichtig für die Kinder- und Jugendarbeit in Trier und bringt sich in unserem Arbeitskreis sehr engagiert und aktiv mit vielen Ideen ein.“ Jugendzentren wir das Exhaus seien zudem sehr wichtig für den direkten Kontakt zu den Jugendlichen, erklärte die Mitarbeiterin der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral des Bistums Trier.