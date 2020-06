info

Corona-bedingt finden die Gangolfer Gottesdienste derzeit in der Liebfrauen-Basilika statt. Doch die Kirchengemeinde zeigt Traditionsbewusstsein: Vor der voraussichtlich zweijährigen Schließung wird noch eine „Abschieds-Messe“ in St. Gangolf gefeiert. Der Termin (Montag, 29. Juni, 18 Uhr) ist bewusst gewählt: Peter und Paul, der Festtag des Trierer Stadtpatrons Petrus.

In der Zeit der am 1. Juli beginnenden Renovierungsarbeiten dient die Jesuitenkirche als Ausweichort für Beichte und Anbetung. Gottesdienste werden weiterhin in Liebfrauen gefeiert.