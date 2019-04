später lesen Führung Rundgang auf Niederländisch im Stadtmuseum Simeonstift Trier Teilen

Der Rundgang in niederländischer Sprache „Stadsgeschiedenis in het Stadsmuseum – rondleiding in het Nederlands met Prof. Frank G. Hirschmann“ findet am Samstag, 27. April, um 15 Uhr, im Stadtmuseum Simeonstift Trier, Simeonstiftplatz 1, statt. red