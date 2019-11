Führung : Rundgang gegen das Vergessen

Trier Der neukonzipierte thematische „Rundgang gegen das Vergessen“ der Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) erinnert an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus Zivilcourage zeigten. Es geht um mutige Trierer sowie „stille Helden“, die sich in der Nazi-Diktatur vor andere Menschen gestellt und sie geschützt haben.

Die Premiere des neuen Rundgangs wird von der AGF in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz veranstaltet.

Startpunkt der kostenlosen Stadtführung ist am Freitag 22. November, um 15 Uhr auf dem Porta-Nigra-

Platz in Trier. Der Rundgang endet gegen 16.30 Uhr an der Balduinstraße 1, ehemals Sitz der Gestapo.