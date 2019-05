Trier : Rundgang vom Martinskloster bis zur Bastion

Trier In der Neuzeit war die Stadt Trier als Zankapfel zahlreicher Großmächte nicht nur hart umkämpft, sondern auch dementsprechend aufwendig befestigt. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses an der Kabinettausstellung „Trier – Eine Festungsstadt?

“ (noch zu sehen bis 26. Mai) bietet Rainer Thelen, ehemaliger Mitarbeiter des Amtes für Denkmalpflege und Festungsexperte, am Donnerstag, 23. Mai, einen Stadtrundgang vom Martinskloster bis zur Bastion in der Südallee an und zeigt, was heute noch von den historischen Befestigungsanlagen zu sehen ist. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Heuschreck-Haus am Katharinen­ufer 13 (Eingang zum Schießgraben), der Eintritt ist frei.