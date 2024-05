Sanierung in Trier Endlich tut sich was an der Schlagloch-Strecke Ruwerer Straße

Trier-Ruwer · Nach der Sickingenstraße wird auch die Ruwerer Straße instandgesetzt. Für manche ist es eine der schlimmsten Rumpelstrecken in Trier. Was an dem Stimmungsbild dran ist und was an der Straße passiert.

20.05.2024 , 11:57 Uhr

Link zur Paywall Buckelpiste wird erneuert: was sich an der Ruwerer Straße ändert 8 Bilder Foto: Jan-Niklas Schmitz

Von Jan Niklas Schmitz