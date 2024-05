Wie es nun weitergeht „Alles welk und braun verfärbt“ – Wie Winzerin Carmen von Nell die Frostnacht erlebte

Als Carmen von Nell-Breuning am Morgen des 22. April aus ihrem Fenster blickt, erstarrt sie: Auf der Weintonne, draußen im Hof, liegt eine dicke Eisschicht. Die Winzerin weiß sofort, was das bedeutet. Also zögert sie nicht, setzt sich in ihr Auto und fährt los. In ihren Weinbergen an der Ruwer sind die Reben in diesem Jahr schon früh ausgetrieben. Wie sieht es dort jetzt aus? Ihr erster Stopp: die renommierte Lage Kaseler Nies’chen, wo sie Spätburgunder und Riesling auf zwei Hektar Fläche gepflanzt hat.