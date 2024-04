Zeichen für die Demokratie Gegen Hass und Hetze: Ruwertaler rufen zur Stimmabgabe auf

Der Text liest sich ein wenig wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: staatstragend und feierlich. Wahrscheinlich haben die Räte der Verbandsgemeinde Ruwer ihre Erklärung mit Absicht so formuliert. Denn in acht Standpunkten setzen sie Zeichen: für Toleranz, Vielfalt, Offenheit und Hilfsbereitschaft (siehe Info). Das ist tatsächlich aller Ehren wert. Weil sie aber nicht nur als Räte Stellung beziehen wollen, rufen sie die Menschen aus der Verbandsgemeinde Ruwer ebenfalls dazu auf, diese Erklärung zu unterzeichnen und so ein Statement abzugeben. Das haben sie in der jüngsten VG-Ratssitzung beschlossen.