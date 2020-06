Infrastruktur : Ruwertalhalle: Sanierung dient auch dem Klimaschutz

Mertesdorf Verbandsgemeinde Ruwer investiert 570 000 Euro in Mertesdorf.

Die Verbandsgemeinde Ruwer hat 570 000 Euro in die Sanierung der Beleuchtungs- und Lüftungsanlage in der Ruwertalhalle in Mertesdorf investiert. Das Bundesumweltministerium unterstützte die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums in Höhe von rund 74 000 Euro . Die Maßnahmen waren notwendig, da die Anlagen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprachen und größtenteils defekt waren (der TV berichtete).