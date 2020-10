Baubeginn offen : Nun geht es um die Zukunft der Turnhalle

Nur das Gebäude der Turnhalle der Ruwertlschule (rechts) sollte erhalten bleiben. Doch offensichtlich droht auch dort der Abriss.

Trier/Waldrach Der Neubau der Ruwertalschule ist seit Jahren beschlossene Sache. Selbst die Fassadengestaltung ist besprochen. Nun drohen Verzögerungen. Denn es steht der Abriss eines weiteren Gebäudes im Raum.

Bei gut 16 Millionen Euro liegen inzwischen die geschätzten Kosten für den Neubau der Ruwertalschule in Waldrach. Ob es dabei bleibt? Nach der Sitzung des Bauausschusses des Kreistags Trier-Saarburg ist das offener eenn je. Das liegt nicht unbedingt an den Plänen, die in der Sitzung präsentiert worden sind. Denn die sind fertig.

Seit Frühjahr 2018 ist im Grunde genommen klar, dass die Zeit für drei der vier Gebäude abgelaufen ist, in der die gemeinsame Grund- und Reaschule plus untergebracht ist. Sowohl der lange Querbau als auch die beiden vorgelagerten Gebäude sollen abgerissen werden. Stattdessen sollen zwei neue und miteinander verbundene Gebäude (der TV berichtete) gebaut werden. Die Schüler sollen während der Bauphase in Containerklassen unweit des Feuerwehrgerätehauses lernen.

Nur saniert werden sollte ursprünglich die Turnhalle, deren Untergeschoss ein wichtiger Veranstaltungsort für Vereine ist. Man muss korrekterweise sagen, dass es ein Veranstaltungsort war. Denn nach Auskunft von Rolf Rauland, Geschäftsbereichsleiter bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, stehen dort inzwischen Stützen. Sie sollen garantieren, dass in der darüber liegenden Turnhalle gefahrlos Schusport möglich ist. Denn auch dieses Gebäude scheint marode zu sein. Laut Rauland würde der Kreis deshalb bei den anstehenden Arbeiten dieses Gebäude nicht sanieren, sondern neu bauen lassen. Das hängt jedoch vom Votum der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ab. Die prüft nun, was kostengünstiger wäre.

Diese Unsicherheit ist mit ein Grund dafür, warum trotz Nachfrage niemand ein konkretes Datum für den Beginn der Arbeiten nennen will. Allein Planer Stefan Zwink vom Büro Friedrich Poerschke Zwink Architekten + Stadtplaner sprach am Rande von einem Baubeginn im September 2021. Dass er das tat, hat damit zu tun, dass die Planungen für die neue Schule inzwischen auch mit den Büros Gorges-Wahlen Ingenieurpartnerschaft und Golav Engineering GmbH abgestimmt sind.

Und so soll die neue Ruwertaler aussehen. Die neuen Gebäude sollen klimaneutral und eine Fußbodenheizung bekommen sein. Heizung und Kühlung sollen mittels Geothermie bewerkstelligt werden. Dazu gibt es nach Auskunft von Planer Michael Grün bis zu 100 Meter tiefe Löcher, die in den Untergrund gebohrt werden. Die Dächer der Gebäude werden so vorbereitet, dass dort Fotovoltaikanlagen installiert werden können. Die Innenräume sind laut Patrick Wahlen so gestaltet, dass auf zusätzliche brandlastenfreie Flure verzichtet werden kann. Dies sei innovativ. So innovativ, dass es es wegen der Raumgestaltung Diskussionen mit der ADD gegeben habe.

Für Nachfragen haben zwei Punkte gesorgt. Bisher sind die Fassaden der Gebäude mit Schiefer verkleidet. Aufgrund dessen negativen Eigenschaften wollen die Architekten für die neuen Gebäude einen schwarz-grauen Klinkerstein verwenden.

Aktueller denn je ist die Frage nach der Belüftung. Die soll beim Neubau auf zwei Wegen ermöglicht werden. Einerseits durch eine intelligente Fenstersteuerung. Die soll beispielsweise dafür sorgen, dass in den Nachtstunden die Räume auskühlen sollen. Außerdem soll es auch die Möglichkeit geben, Fenster manuell zu öffnen.

Im Modell ist die neue Ruwertalschule weiß, doch in Wirklichkeit sollen die Gebäude schwarz-grau verklinkert werden. Foto: Friedrich Poersche Zwink Architekten Stadtplaner