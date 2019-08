Polizei : Unbekannte verbrennen Banner und Fahne am Pfarrhaus in Fell

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die am Pfarrhaus in Fell in Müllbehältern ein Feuer entfacht haben.

(red) Eine Sachbeschädigung am Pfarrhaus in Fell ist der Polizei erst jetzt gemeldet worden. Die Tat sei nach derzeitigem Stand am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 21 und 23.59 Uhr in der Kirchstraße 31 in Fell begangen worden. Hierbei seien ein Banner und eine Fahne in den Müllbehältern verbrannt worden, sodass zudem Beschädigungen an den Mülleimern entstanden seien.