Verkehr : Sachsenstraße kommende Woche gesperrt

Trier Die Stadtwerke reparieren im Auftrag der Stadt Trier in der kommenden Woche vom 21. bis zum 25. Oktober zwei Straßeneinläufe in der Sachsenstraße (Höhe Hausnummer 5) in Trier-Ost. Aufgrund der engen Verhältnisse vor Ort muss die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert.