Musik-Kabarett : Sängerin präsentiert ihr aktuelles Programm in der Tuchfabrik Trier

Foto: Tufa Trier/Veranstalter

Trier Die Sängerin mit dem Schneewittchengesicht – so wurde Anna Piechotta einst betitelt. Ihre liebliche Aura entpuppt sich in Wirklichkeit als ironischer, markanter und zynischer Geist. In Piechottas Liedern werden Einbrecher zu Liebhabern, Katzen zu Kriminellen und Scientologen zu historischen Größen.

