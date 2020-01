Konzert : Sängerin präsentiert ihr neues Album in Wiltingen

Foto: [PIAS] Entertainment Group

Wiltingen (red) Die deutsche Sängerin, Komponistin und Texterin Lilly Among Clouds stellt am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Wiltingen ihr neues Album „Green Flash“ vor. Die meisten ihrer Songs entstehen am Klavier und handeln von der menschlichen Psyche und dem oftmals verwirrenden menschlichen Miteinander.

