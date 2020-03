„... ganz besonders auf den ersten Auftritt in diesem Jahr in meiner Wahlheimat Trier und hoffe, dass noch einige mehr hinzukommen werden.“

Sabine Dengel (50), Trier-Süd, stammt aus Saarbrücken, ist seit zehn Jahren Triererin – und seit 2019 auch Sängerin in einer Trierer Band: Mit dem 14-köpfigen Black Porta Project tritt sie am Samstag, 14. März, 20 Uhr, in der Funk-Rock-Soul-Nacht im Kasino am Kornmarkt auf. Im Vorprogramm: Brightside Delight. Infos online: