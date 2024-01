Saison der Eislaufbahn Trier endet Eislaufbahn: Warum es keine Verlängerung gibt

Freitagvormittag auf der Trierer Eislaufbahn: Über die zweieinhalbstündige Laufzeit hinweg tummeln sich fast 100 Kinder aus fünf Schulklassen auf dem Eis. Co-Veranstalter Josef Gombold (56) kann sich nicht über mangelnden Zuspruch beklagen. Im Gegenteil. Die Fast-Abschluss-Bilanz von Gombold und seinem Compagnon Michael Wöffler (54) fällt ausgesprochen positiv aus: „Wir sind sehr zufrieden und hatten mehr Besucher als in der vergangenen Saison.“ Und das, obwohl die laufende Saison wegen technischer Probleme eine Woche kürzer war. Und das Wetter noch mieser als ein Jahr davor. Viele milde Tage, viel Regen plus ein freiwillig eingelegter Ruhetag am vergangenen Montag – „aus Solidarität mit dem demonstrierenden Landwirten und Spediteuren“. Auf der Saison-Zielgeraden hat der Schlittschuhläufer-Andrang noch einmal stark zugenommen, auch wenn die Bestmarke vom zweiten Adventssamstag – 312 verkaufte Tickets für eine zweieinhalbstündige Laufzeit – nicht mehr erreicht wurde. Weil mittlerweile auch die um den Gefrierpunkt pendelnden Temperatur optimal passen, denkt sich so mancher: Wäre doch schön, wenn auf dem Kornmarkt nicht schon am 14. Januar Schluss wäre. Doch das wird unwiderruflich so sein. „Alles ist so weit vorbereitet, dass nach der um 21.30 Uhr endenden letzten Laufzeit am Sonntagabend der Abbau beginnt. Der Kran und die Helfer sind für Montag bestellt. Am Dienstag ist die Anlage weg“, kündigt Josef Gombold an. „Das ist alles vertraglich geregelt, es gibt kein Zurück mehr.“