Kultur : Der Besucherandrang im Theater Trier hält an

Trier Das Theater Trier setzt seinen Aufwärtstrend fort. Erstmals seit Jahren schlägt sich das auch finanziell positiv in der Bilanz nieder. Das geht aus dem aktuellen Controllingbericht hervor, der am Mittwochabend im Kulturausschuss vorgestellt worden ist.

Immer mehr Besucher kommen in Stadttheater. So sind in der Spielzeit 2018/2019 insgesamt 115 540 Tickets in den drei Sparten des Theaters verkauft worden. Das sind 23 517 Eintrittkarten mehr als in der Vorsaison. Nach Angaben von Kulturdezernent Thomas Schmitt hat das wesentlich dazu beigetragen, dass bei den produktionsbezogenen Kosten ein Überschuss von 161 000 Euro erwirtschaftet wurde. In der Vorsaison fehlten noch 212 000 Euro.