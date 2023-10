Der Sand am Moselufer ist schon weg Saisonende der Strandbar Moselperle: Was 2024 noch besser wird

Im Sommer gehört die Strandbar Moselperle zu den Orten in Trier, an denen die Seele am besten lässig baumeln kann. Der künstliche Sandstrand mit zur Entspannung einladenden Möblierung, chilliger Hintergrundmusik und dem passenden Getränkeangebot zog auch in diesem Jahr an den schönen Tagen viele Menschen an. Nun ist der Sand wieder abgebaggert worden. Der Grund: Ab Oktober könnte es Hochwasser geben. Die Genehmigung für den Strand endet dann.