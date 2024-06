Gastronomie & Freizeit in Trier Land in Sicht für die Strandbar Moselperle

Unter normalen Voraussetzungen wäre die Moselperle schon seit Wochen geöffnet. Aber das Wetter ist mal wieder alles andere als normal. Es ist einen Monat her, da wurde wegen Dauerregens die Anlieferung des Sandes erst einmal abgeblasen. Und dann noch einmal aufgeschoben, als sich das Pfingsthochwasser abzuzeichnen begann. Das ist nun auch bereits zwei Wochen her, doch von Strandbar ist auf der städtischen Freizeitanlage am Moselufer in Trier-Nord weiterhin nichts zu sehen.