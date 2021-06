Kolumne : Ich freue mich ...

Sammy Habte. Foto: Roland Morgen

„... über das, was wir auf der Sportanlage Feyen als Team alles hinkriegen: So haben wir mit Unterstützung der Stadionkolonne und des Amtes für Schulen und Sport quasi in Eigenleistung den Rasenplatz und das Beachvolleyballfeld angelegt.“

