Nach dem Hochwasser Sanierung Freibad Mertesdorf – Entscheidung ist gefallen

Wann wird das Freibad in Mertesdorf wieder geöffnet? Bis zum Montag war das ungewiss. Das Hochwasser hat alle Gebäude des Bads beschädigt, inklusive der Aufbereitungstechnik. Teilweise stand das Wasser bis zu 1,40 Metern in den Räumen und auf dem Gelände. Auch die Schwimmbecken waren komplett überflutet. Noch vor drei Wochen waren die Beckenböden verschlammt und es war klar: Hier kann so schnell niemand schwimmen.