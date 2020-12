Sanierungsprojekt : Triers komplizierteste Baustelle

Ohne Fußboden und Einrichtung kaum wiederzuerkennen: die Kirche St. Gangolf knapp sechs Monate nach Beginn des Sanierungsprojekts. Foto: Roland Morgen

Trier Die Sanierung der Trierer Gangolfkirche geht mit einer schwierigen Logistik und einem engen Zeitplan einher. Und unverhofften Entdeckungen.

Auf die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad des Projekts antwortet Bistumsarchitekt Josef Eltges, ohne überlegen zu müssen: „Komplex, kompliziert, diffizil. Oder besser: von allem die Steigerung.“ Wohl wahr. St. Gangolf gilt als Triers aktuell kniffligste Baustelle. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht und sich die öfentliche Wahrnehmung darauf beschränkt, dass die Marktkirche geschlossen ist, auf dem Dach gewerkelt wird und in der Grabenstraße ein Kran steht. Es wird aber auch im Inneren gearbeitet, das ein halbes Jahr nach Projektbeginn nicht wiederzuerkennen ist. Nach dem Motto „Alles muss raus“ wurde selbst der Fußboden entfernt. Die 1978 gegossene, durchgängige Bodenplatte war mitverantwortlich für die Schäden, die die umfassende Sanierung nötig machten. Feuchtigkeit stieg an Wänden und Säulen empor und griff die historische Bausubstanz an. Und wenn schon bodenlos, dann kann man auch versuchen, den Ursprüngen des Gotteshauses auf die Spur zu kommen. Dass „Ur-St. Gangolf“ – wohl eine Kapelle – kurz nach der Anlegung des Hauptmarkts (958) enstanden ist, ist bekannt. 1967 feierte die Pfarrei ihr 1000-jähriges Bestehen.

Das erklärt aber nicht, wieso die Archäologen des luxemburgischen Unternehmens Dokuplus bei ihren baubegleitenden Grabungsarbeiten im Altarbereich zwei (leere) römische Sarkophage freigelegt haben, die rund 600 Jahre älter als der erste Kirchenbau an dieser Stelle sind und von einem der Gräberfelder vor den Toren der römischen Stadt stammen dürften. Ebenfalls (noch) unerklärlich ist die Existenz eines frisch entdeckten größeren Hohlraums unter dem Seitenschiff. Sollte der sich als Problem für die Statik erweisen, dann sieht Architekt Peter Berdi (Bernkastel-Kues), der in enger Zusammenarbeit mit Projektchef Eltges als örtlicher Bauleiter fungiert, den ambitionierten Zeitplan in Gefahr: „Dann müssen wir umdisponieren.“ Was bereits einige Male passiert ist. So durfte der Kran stehen bleiben, weil der Weihnachtsmarkt ausfiel. Das habe die Baustellenlogistik, laut Berdi eine immense Herausforderung, etwas erleichtert. Schließlich ist die Kirche fast komplett von Häusern umgeben.

Aktuell haben die Gewerke Priorität, die auf den Kran angewiesen sind. Der soll, so das Wetter mitspielt, Ende April verschwinden. Dann dürfte es mindestens ein weiteres Jahr bis zur Wiedereröffnung der nach dem Dom ältesten und seit 2000 zur Pfarrei Liebfrauen gehörenden Trierer Stadtkirche dauern. Das Innere von St. Gangolf wird sich nach der Sanierung völlig anders präsentieren. „Vereinfachung und Schlichtheit werden Einzug halten“, kündigt Pfarrverwalter Hans Günther Ullrich an. Es werde nur noch zwei Farben geben: weiße Wände, rot abgesetzte Architekturteile. Das dominierende Ocker und die Rankenmalereien an der Decke gehören ebenso wie der alte Altar (der künftig in St. Antonius stehen wird), die Kanzel und die Sitzgruppe vor August Gustav Lasinskys Chorwandfresko der Vergangenheit an.

Vom Hauptmarkt nur schwer zu erkennen: Das Kirchenschiff-Dach – insgesamt 1000 Quadratmeter Fläche – ist komplett von den alten Ziegeln befreit. Foto: Roland Morgen

Blick vom Kirchturm: Der Kran in der Grabenstraße bleibt bis Ende April. Foto: Roland Morgen

Peter Berdi (links), Bistumskonservatorin Barbara Daentler und Josef Eltges vor einem der beiden bisher entdecken römischen Sarkophage. Foto: Roland Morgen