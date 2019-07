Infrastruktur :

Schweich Mit Beginn der Sommerferien hat die Sanierung der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum Schweich begonnen. Derzeit tragen Arbeiter der Firma Eksan (Ludwigshafen) den markanten, 20 Meter hohen Kamin neben dem Haupteingang ab.

Der riesige Kamin der 1974 in Betrieb genommenen Sporthalle hat schon seit langem keine Funktion mehr. Nach dem Umrüstung von Öl- auf Gasheizung wurden Edelstahlrohre eingebaut. Seit 2012 deckt ein Blockheizkraftwerk den Energiebedarf der Großraumhalle. Die Firma Eksan ist nur mit den Rückbauarbeiten beauftragt. Neben der Abtragung des Kamins beinhaltet dieser Auftrag die Entkernung der Dreifeldhalle. Ihr angegliedert sind ein Fitnessraum, Umkleide- und Sanitärräume sowie Technik- und Nebenräume.

Das Gebäude wird energetisch saniert. nach Auskunft des Bauherrn, der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, werden unter anderem thermisch getrennte Tür- und Fensterelemente in Verbindung mit einer wärmegedämmten Fassadenverkleidung eingebaut. Die komplette Installation (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär) wird erneuert.

Moselfest am Zurlaubener Ufer startet am Freitag

Traditionsfest : Moselfest am Zurlaubener Ufer startet am Freitag

Für den Zeitraum der Generalsanierung der Sporthalle ist seitens der Stefan-Andres-Realschule und des Stefan-Andres-Gymnasiums eine verstärkte Nutzung der Freisportanlagen am Schulzentrum in Schweich vorgesehen. Bedarfsorientiert werden zudem Fahrten zu Sporthallen im direkten Umfeld der Stadt Schweich angeboten.

Seitens der Verbandsgemeinde Schweich ist eine „temporäre” Sporthalle in Planung (der TV berichtete). Diese Halle soll für die Dauer der Sanierungsarbeiten sowohl für den Vereinssport als auch für den Schulsport des Gymnasiums und der Realschule plus zur Verfügung stehen.

Der Kreis Trier-Saarburg will sich an den Kosten der mit rund 900 000 Euro veranschlagten Übergangshalle beteiligen. Der Bauantrag für diese Halle ist inzwischen gestellt. Standort ist der unbefestigte Parkplatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße neben den Tennisplätzen.