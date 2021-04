Sanierung : Kreisverwaltung wird aufgemöbelt

In den Kreisbau kommen wieder die Handwerker. Nach dem Auszug zweier Abteilungen werden Büros saniert. Foto: Albert Follmann

Trier Das Jugend- und Sozialamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist inzwischen in neue Räume im Trierer Norden umgezogen. Nun beginnen Sanierungsarbeiten in den freiwerdenden Räumen in der Zentrale am Willy-Brandt-Platz.

Die müssen bis Mitte Mai begonnen haben. Der Bauausschuss des Kreistags Trier-Saarburg spricht in seiner Sitzung am Mittwoch ab 17 Uhr in einer Videokonferenz über das Thema. Interessierte können nach einem nichtöffentlichen Teil den Beratungen zusehen und -hören.