Tradition : Sankt Martin zieht in Trier zu Sankt Matthias

St. Martin in St.Matthias Meine Schätzung: 300 Teilnehmer. Foto: Hans Krämer/HANS KRAEMER

Trier (hjk) „Laterne, Laterne , Sonne Mond und Sterne ....“ – so schallte es vielerorts bei den St.-Martins-Umzügen in den Straßen. Am Samstag sind etwa 300 kleine und große Menschen in Trier-Süd zur St.-Matthias-Kirche gezogen, um dort das Feuer mitzuerleben.

