Langsur Nahezu die komplette Führungsspitze der Trier-Saarburger CDU wird neu gewählt. Das könnte Folgen für den Landtagswahlkampf haben.

Die Zeiten, in denen wenigstens bei der CDU im Landkreis Trier-Saarburg alles in ruhigen Bahnen verläuft, scheinen offensichtlich vorbei zu sein. Ähnlich wie bei den stadttrierer Kollegen, so stellen sich am Samstag beim Kreisparteitag der Trier-Saarburger CDU (Samstag, ab 10 Uhr, Kulturhalle Langsur), zwei Bewerber um den Parteivorsitz zur Wahl.