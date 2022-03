Weiterer Leerstand in der Simeonstraße? : Saturn in Trier schließt Anfang September

Saturn in Trier schließt Anfang September

Weiterer Leerstand in der Simeonstraße?

Der Saturn-Elektromarkt in der Trierer Simeonstraße schließt Anfang September. Foto: Roland Morgen

Trier Der Elektronik-Markt Saturn in den beiden oberen Etagen des Kaufhofs in der Trierer Simeonstraße schließt. Mehr als 30 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Voraussichtlich am 3. September, einem Samstag, soll der letzte Verkaufstag im Elektro-Markt Saturn in der Trierer Simeonstraße sein. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens auf Volksfreund-Nachfrage am Mittwochmittag.