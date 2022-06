Mindestens drei der überwiegend als Appartements gebauten Wohnungen in der "Residenz an den Kaiserthermen" in Trier-Olewig werden über AirBnB an touristen vermietet. Weil in Trier Wohnungsmangel herrscht, will die Stadt den Zuwachs an Ferienwohnungen begrenzen. Foto: Christiane Wolff