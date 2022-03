Infrastruktur : Zwei Radwege an der Sauer und Kyll sollen verbunden werden

Ralingen/Welschbillig/Eisenach Bisher laufen sie an den jeweiligen Flüssen entlang, eine Verbindung gibt es nicht: Der Sauertal- und Kylltalradweg sollen ausgebaut werden. Etwa acht Kilometer wird der neue Weg lang sein.

Eine direkte Verbindung der beiden Radwanderwege besteht bisher nicht. Der Sauertalradweg verläuft entlang der Sauer und verbindet die Moselmündung bei Wasserbillig am Zusammenfluss von Alzette und Sauer mit Ettelbrück in Luxemburg. Der Kylltalradweg verläfut weitgehend parallel zur Kyll und ist ein 120 Kilometer langer Radwanderweg. Er verbindet den Ursprung der Kyll an der deutsch-belgischen Grenze mit der Einmündung in die Mosel bei Trier-Ehrang.

Insgesamt fallen für den Ausbau der Radwegeverbindung Kosten in Höhe von fast einer Million Euro an. Ein großer Teil der Summe – 630.000 Euro – ist die finanzielle Obergrenze der Förderung. Da der größte Bereich des Ausbaus in der Gemarkung Ralingen liegt, übernimmt die Gemeinde mit etwa 250.000 Euro auch den größten Anteil. Für die Gemeinde Welschbillig fallen Kosten von 50.000 bis 60.000 Euro an. Den Beitrag der Gemeinde Eisenach, auf deren Fläche der geringste Teil des Ausbaus verläuft, übernimmt mit 25.000 Euro die Gemeinde Ralingen. Im Haushalt der Gemeinde wurden schon 2021 60.000 Euro zur Planung bereitgestellt. In diesem Jahr sind Baukosten in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen.