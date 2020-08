Kurioses : Tierfreunde wollen ausgebüxten Pfau einfangen

Trier-Ehrang/Thomm/Waldrach Zu den beiden ungewöhnlichen Tiersichtungen – ein Pfau in Trier und freilaufende Schafe zwischen Thomm und Waldrach – gibt es Neues zu berichten.

In Trier-Ehrang war mehrfach ein Pfau in Gärten aufgetaucht (TV vom 15. August). Auf den öffentlichen Aufruf hin „hat sich bisher noch kein Besitzer gemeldet“, sagt der Finder des exotischen Vogels. Mittlerweile ist vorhersehbar, dass sich der Pfau immer wieder an bestimmten Orten aufhält, so dass der Finder bereits einen Termin mit dem Leiter des Wildtierzentrums Saarburg/Wiltingen, Jürgen Meyer, vereinbart hat. Dieser hat vor, den Pfau einzufangen und den Ring am Fuß des Vogels nach Besitzer oder Herkunft zu untersuchen.

Aus dem Kloster St. Thomas in dem gleichnamigen Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der Pfau indes nicht ausgebrochen. Die dortigen Pfauen seien wie gehabt auf dem Gelände, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Auch der Eifel-Zoo in Lünebach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) vermisst keinen Pfau, heißt es dort. Demnach haben die Pfauen in St.Thomas genügend Auslauf in einer Parkfläche, während die Vögel in Lünebach laut Aussage der Mitarbeiterin „nicht wegfliegen“. Alle anderen Tiere in Lünebach seien zudem ebenfalls ausreichend umzäunt.