Stadtbild Ein Kulturschaufenster im Trierer Ex-Karstadt (Fotos)

Info: 1978 hatte Karstadt seine Filiale in der Simeonstraße, der größten Einkaufsmeile Triers, eröffnet. Im April 2020 hatte der Galeria Kaufhof Karstadt Konzern Insolvenz angemeldet. Zum im Juni 2020 verkündeten Sparplan gehörte die Schließung von 40 der insgesamt 170 Karstadt-Filialen deutschlandweit, darunter auch Trier. Unter anderem in Hamburg, Essen und Mainz gingen die Lichter in den Karstadthäusern aus. Knapp 90 Mitarbeiter verloren in Trier ihre Arbeitsstelle.